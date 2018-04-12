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YALIYA ÇARPAN GEMİNİN KAPTANI KAZAYI ANLATTI (1)

"Geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi"  "Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım" Haber: Ümit...

YALIYA ÇARPAN GEMİNİN KAPTANI KAZAYI ANLATTI (1)

"Geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi" 

"Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım"

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL
İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin Filipinli  kaptanı Edgardo Deseo ifadesinde kazayı anlattı.
İstanbul Boğazı’nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin Filipinli  kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi’ne geldi. 4 kişi burada ifade verdi. 

"MAALESEF O SIĞ ALANA GİDEMEDİM"
Filipinli kaptan Edgardo Deseo mahkemede kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.  Deseo'nun "Bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıydı. Dolayısıyla geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi. Daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Böylece amacım zararı en aza indirmekti . Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım" dediği öğrenildi

Görüntü Dökümü:
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-Gemi personeli
-Kaptanın görüntüsü (kahverengi-beyaz kareli gömlekli)
-Adliyeden görüntüler


 

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