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YALÇIN TOPÇU VE AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ŞEHİTLER TEPESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

  Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL () Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve bazı AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyet, Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde şehit olanlar için dua edip...

YALÇIN TOPÇU VE AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ŞEHİTLER TEPESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve bazı AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyet, Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde şehit olanlar için dua edip karanfil bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in de aralarında olduğu heyet, Dolmabahçe Şehitler Tepesini ziyaret etti. Topçu ve beraberindeki milletvekilleri ellerindeki karanfilleri Şehitler tepesine bıraktıktan sonra dua etti. Heyet Şehitler Tepesi'nden sonra terör saldırısına hedef olan Reina'ya geçti.

Görüntü Dökümü

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-Yalçın Topçu'dan görüntü

-Metin Gündoğdu ve Feyzi Berdibek'ten görüntü

-Heyetin ellerindeki karanfilleri Şehitler Tepesine bırakması

-Heyetin dua etmesi

-Heyetin Zabıta ekiplerinden görüntü

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