'Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz' raporu açıklandı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz' raporunu açıkladı. Yalçın, "Mesleki ve teknik eğitime başlayacak, genel becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalıdır. Mezunların dünyadaki değişimlere hızlı adapte olmasına yardımcı olacak anahtar beceriler kazandırılmalıdır" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlenen basın toplantısında, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz' raporunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca son birkaç yıldır mesleki ve teknik eğitimde önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Yalçın, "Özellikle sektörle yapılan iş birlikleri neticesinde mesleki ve teknik eğitim bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu kapsamda çözüm odaklı uygulanması gereken eylem, proje ve eğitim politikaları paydaşlarla iş piyasasıyla ilgili sektör ve bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarıyla mesleki ve teknik eğitimin öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle birlikte planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir" diye konuştu.



'OKUL BAŞINA EN FAZLA ÖĞRENCİNİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE İSTANBUL'

Türkiye'de, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısının 1 milyon 800 bin olduğunu belirten Yalçın, "Ortaöğretim içindeki payı yüzde 31,7'dir. İstanbul'da mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen başına 15 öğrenci düşerken, Doğu Karadeniz'de 9 öğrenci düşmektedir. Okul başına en fazla öğrencinin düştüğü bölge 769 öğrenciyle İstanbul, en az öğrencinin düştüğü bölge ise Doğu Karadeniz'dir. Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı yüzde 6'dır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde mesleki ve teknik ortaöğretimde özel öğretimin payı ise genelde yüksektir" dedi.



'MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE KIZ ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 39,5'

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de özel sektörün, mesleki ve teknik eğitimdeki payının küçük olduğunu belirten Yalçın, "Türkiye'de genel programlara oranla mesleki programlarda öğrenci başına yapılan harcama, hemen hemen OECD ülkeleri ortalaması kadardır. Türkiye'de mesleki programlardan mezun olanların içinde kızların oranı yüzde 50 iken, OECD ülkelerinin çoğunda bu oran yüzde 40 ile 50 arasındadır. Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde kız öğrenci oranı yüzde 39,5'tir. Bu ise mesleki ve teknik ortaöğretimde kızların erkeklerden daha önce mezun olduğunu göstermektedir. Türkiye'de mesleki programların mühendislik, imalat ve inşaat öğretim alanlarından mezun olanların oranı yüzde 29 iken, OECD ülkeleri ortalaması yüzde 34'tür" diye konuştu.



'171 MİLYON GELİR ELDE EDİLDİ'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan iş birliği ile turizmde 11 olan, istihdam garantili öğrenci yetiştirilen liselerin sayısının her yıl kademeli olarak artırılacağını ve 2023'e kadar 200'e ulaştırılacağını kaydetti. Yalçın, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı mesleki ve teknik okulların yaklaşık 800'ünde uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında üretim yapılmaktadır. Bu üretimlerde 2019 yılının ilk 8 ayın da yaklaşık 171 milyon liralık gelir elde edilmiştir" dedi.



Mesleki ve teknik eğitim verilen okullardaki öğrencilere hem mesleki ve teknik beceriler hem de akademik beceriler kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Mesleki ve teknik eğitime başlayacak, genel becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi eğitimleri sağlanmalıdır. Böylece özellikle 9'uncu sınıfta yaşanan sınıfta kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenmelidir. Ayrıca mezunların dünyadaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olacak anahtar beceriler kazandırılmalıdır" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()