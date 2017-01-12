YAĞMURLA BİRLİKTE ERİYEN KAR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

* .Maltepe Başıbüyük'te bir çok cadde su altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

İstanbul'da bu sabah yağan yağmurla birlikte karın da erimesiyle birçok yol göle döndü.

Maltepe Başıbüyük ormanlık alan yakınlarındaki birçok cadde su altında kaldı. Sürücülersu birikintilerinden geçerken zor anlar yaşadı. Bir sürücü birikintiden geçerken yolda kaldı. Bir sürücü de plakasının düştüğünü söyledi.

Belediye ekipleri yolları açma çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Eriyen kar suları

-Su birikintileri

-Araçların ilerlemekte zorluk çekmesi

-Yolda kalan aracın görüntüsü

-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay görüntüler