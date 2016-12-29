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Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi
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Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

İstanbul'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Mimarsinan Köprüsü'nde Büyükçekmece yönünde vinç kamyonun üstüne devrildi. Tüm şeritler trafiğe kapandı.

Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle İstanbul trafiği sabah saatlerinde yoğunluk arttı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

SEFERLER İPTAL

Fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa, 13.00 Kartal-Tuzla-Yalova, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa, 15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.

BUDO’nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Ersan SAN - İSTANBUL DHA



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