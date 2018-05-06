YAĞIŞLI HAVA KAZAYA NEDEN OLDU: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI 





Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Pendik'te aniden başlayan yağış kazaya sebep oldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Pendik Köprüsü Sahil Yolu istikametinde meydana geldi. Savaş Kılıçarslan yönetimindeki 34 KP 8249 plakalı otomobil yağışlı hava sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Kılıçarslan araçta sıkıştı. Vatandaşlar tarafından olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Kılıçarslan'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışması (Özel)

-Sürücünün çıkartılması (Özel)

-Yaralının Ambulansa taşınması (Özel)

-Kesilen bariyerler

-Kaza yapan araç

-Görgü tanığıyla röp

-Genel ve Detay



