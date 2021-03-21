Yabancı terörist 2 bin 764 kişi Türkiye'den iade edildi

Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 2019 yılından bugüne dek 67 uyruktan toplam 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılından bugüne kadar 2 bin 764 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen YTS'lerin, sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bakanlığın açıklaması şöyle:

Bakanlığımızca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların, sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince 2019‘da 1.595, 2020’de 1.019, 2021’in ilk 2.5 aylık döneminde 150 olmak üzere toplam 2 bin 764 yabancı terörist yakalanarak ülkelerine sınır dışı edildi.

AB Ülkelerinden Son Üç Yılda 224 Yabancı Terörist Savaşçı Geri Gönderildi

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda terörist iade edildiği görüldü. Buna göre; 2019 yılında 11 Avrupa Birliği ülkesinden 117 yabancı geri gönderilirken, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine iade edildi. Bu yılın 2.5 aylık döneminde ise 3 AB ülkesinden 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

AB Ülkeleri Arasında En Fazla İade Fransa ve Almanya’ya

Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66’sı Fransa, 57’si Almanya, 22’si Hollanda, 14’ü İsveç ve 7’si ise İsviçre uyruklu oldu.