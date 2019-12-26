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Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler

Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan Wagner Grubu adlı Rus paralı askerler en son Libya'da da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Wagner Grubu, Batı ve Rus basınında son yıllarda gündemden düşmüyor. Libya ve ABD'li...

GÜNDEM 26.12.2019, 09:31
Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler
Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan Wagner Grubu adlı Rus paralı askerler en son Libya'da da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Wagner Grubu, Batı ve Rus basınında son yıllarda gündemden düşmüyor.

Libya ve ABD'li yetkililer, Libya'da savaşan sözleşmeli askerlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir milyarderin sahibi olduğu Wagner Grup adlı paramiliter örgüt olduğunu ileri sürdü.

BM tarafından tanınan Libya hükümetine karşı darbeci general Halife Hafter saflarında savaşan Wagner Grubu'nun adı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde ayrılıkçı milisler ile Ukrayna Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda duyuldu. Rus paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu Suriye, Sudan ve Venezuella'da da faaliyet yürütüyor. Rus ordusunun üniformasını taşımayan, kamuflaj kıyafetli Wagner Grup askerleri 2014 yılında Kırım'daki çatışmalar sırasında da sahneye çıkmıştı.

'PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU'

Ukrayna basınında 'Putin'in özel ordusu' olarak yansıtılan Wagner Grubu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor. Moran Security Group adlı özel güvenlik şirketinin bünyesinde 2013 yılında Slav Kolordusu (Slavyanskiy Korpusk) adıyla faaliyete başlayan birlikte 267 sözleşmeli asker, Suriye'de petrol sahalarını ve boru hatlarını korumakla görevlendirildi. Daha sonra bu ülkedeki iç savaşa da katılan birlik, önceden Rusya ordusunun istihbarat birimlerinde görev yapan eski yarbay Dmitriy Utkin'in komutasında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda aktif rol üstlendi.

'HÜKÜMETE BAĞLI' İDDİASI

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Wagner Grubu'nun Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı hareket ettiği iddia edildi. The Bell sitesi, 2015 yılı itibarıyla Wagner Grubu'nun yıllık bütçesinin 10,3 milyar rubleyi (yaklaşık 166 milyon dolar) bulduğunu yazdı. Uzmanlara göre yaklaşık 6 bin kişiden oluşan Wagner Grubu'nda sözleşmeli askerlerin aylık maaşları 2-3 bin dolar civarında. Paralı savaşçılar, yerine getirdikleri görevlere göre ayrıca prim de alıyor. Savaş bölgelerinde ölmeleri halinde ise yakınlarına 50-80 bin dolar tazminat ödeniyor. Wagner Grunu'nun Rus devleti ve ülkede etkinliği olan zengin isimler tarafından finanse edildiği de iddialar arasında.

'WAGNER' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

İddiaya göre Nazi Almanyası'nın hayranı olan Dmitriy Utkin'in, Wagner Grubu adını seçerken, Hitler'in en sevdiği müzisyen olan Richard Wagner'e atıfta bulunduğu belirtiliyor.

Rusya yasalarında, devlete bağlı olmayan silahlı grupların başka bir ülkede askeri faaliyette bulunması yasak. Bu durumda 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kiralık askerlerin finansmanı ve eğitiminde bulunan kişiler için ise bu ceza 15 yıla çıkıyor. Rusya'da son yıllarda Wagner Grubu'nun faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için girişimler sürüyor. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da konuyla ilgili yasa tasarısı sunulurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da paralı askerlerin haklarının korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması fikrini desteklediğini açıklamıştı.

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