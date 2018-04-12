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 VURGUNDA SINIR TANIMADI; KAÇTIĞI ENDONEZYA'DA DA AYNI YÖNTEME BAŞVURUNCA YAKALANDI

  * Bin kişinin kart bilgileriyle 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi * Yakalanacağını anlayan şebeke lideri Bali adasına kaçtı. * Bali'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yapınca Endonezya polisi tarafından gözaltına alınan...

 VURGUNDA SINIR TANIMADI; KAÇTIĞI ENDONEZYA'DA DA AYNI YÖNTEME BAŞVURUNCA YAKALANDI

 

* Bin kişinin kart bilgileriyle 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

* Yakalanacağını anlayan şebeke lideri Bali adasına kaçtı.

* Bali'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yapınca Endonezya polisi tarafından gözaltına alınan şebeke liderinin yakalanmasına ilişkin görüntüler Endonezya TV'lerinde yayınlandı. 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL
İstanbul'da, bankaların pos cihazlarına yükledikleri özel yazılımla yaklaşık bin kişinin kart bilgilerini ele geçirerek 3 milyonluk vurgun yapan şebeke polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanacağını anlayınca Endonezya'ya kaçan şebeke lideri  aynı yönteme devam edince gözaltına alındı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş pos cihazlarıyla ele geçirildiğini belirledi. İlk belirlemelere göre yaklaşık bin kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyaladığını tespit eden ekipler, liderliğini Doğan K.'nın yaptığı şebekeye ulaştı. 

ENDONEZYA TV'LERİNDE
Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Doğan K.'nın ise operasyonlardan önce Bali adasına kaçtığı belirlendi. Doğan K. Bali'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yapınca Endonezya polisi tarafından gözaltına alındı. Şebeke liderinin Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Doğan K.'nın gözaltına alınması ve evinde yapılan arama Endonezya TV'lerinde yayınlandı. 

ÇOK SAYIDA POS CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, pos cihazları, bilgisayarlar ve ATM kamera düzeneği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 
Şüphelilerin ele geçirildikleri kart bilgileriyle ATM'lerinden para çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şebeke liderd

Görüntü Dökümü:
--------------------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin ATM'lerden para çekmesi
-Adreslere baskınlar
-Adreslerdeki aramalar
-Ele geçenler
-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Bali'de yakalanan şebeke liderinin görüntüsü

(Aktüel Görüntü)
-Ele geçenlerden görüntüler


 

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