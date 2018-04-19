VURALHAN'IN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL
Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar
ümraniye escort
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü: -Adliyeye sevk edilmesi -Detaylar
19 Nisan 2018 Perşembe 13:23
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL
Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:21
|06:12
|13:14
|17:00
|19:56
|21:33