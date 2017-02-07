VOLKAN DEMİREL'E "HAKARET İÇERİKLİ TEZAHÜRAT" SORUŞTURMASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcıları Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 17 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sprots Arena'da oynanan basketbol maçında taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Hakaret içerikli tezahürat" başlıklı 14. maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi.