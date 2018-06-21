VİYADÜKTEN ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da viyadükten atlayarak intihar eden kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 10.00 sıralarında Hekimsuyu Caddesi Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi TEM otoyolu üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cadde üzerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik cesedin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Köprüden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar