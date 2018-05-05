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VİLLA BASKININDA POLİSE PİTBULL ENGELİ

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı iki lüks villaya düzenlendiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi....

VİLLA BASKININDA POLİSE PİTBULL ENGELİ


 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı iki lüks villaya düzenlendiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin villanın girişinde bulunan demir parmaklıkları keseceği sırada villada bulunan pitbull cinsi köpek giriş kapısının önünde durduğu görülüyor. Kapıdan geçen polis ekiplerinin villanın çevresinde güvenlik önlemi alarak koçbaşı yardımıyla kapıyı kırmaya çalıştığı görüntülendi. Kapı ile bir süre uğraşan polis ekipleri açılmayınca villanın bir camını kırarak içeriye girdi. Polis ekipleri villanın farklı odalarında uyuşturucu seraları ile karşılaşması saniye saniye görüntülere yansıdı. 
 
Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin demir kapının önünde beklemesi
-Kapının önünde bulunan pitbull cinsi köpek
-Polis ekiplerinin villanın çevresini sarması
-Ekiplerin kapıyı kırmaya uğraşması
-Camdan içeriye giren polis ekipleri
-İçeride yapılan aramalar
-Ele geçirilen hint kenevirleri
-Genel ve detaylar 
 


 05.05.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180505124_
 

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