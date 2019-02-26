Veysel Tiryaki, Yenimahalle'de Hocalı katliamında yaşamını yitirenleri andı

Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle'de bulunan Haydar Aliyev Parkı'nda Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Tiryaki, "Hocalı Katliamı 21. Yüzyılın en insanlık dışı soykırımıdır. Bu soykırım lanetliyorum" dedi.



Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Alper İnceöz, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve çok sayıda Yenimahalleli vatandaş Haydar Aliyev Parkı'nda Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitiren Azerbaycanlı vatandaşları andı.



​'ASLINDA TÜRKLERE, TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞ BİR SOYKIRIMDIR'

Anma töreninde konuşan Veysel Tiryaki, Hocalı Katliamı'nda bir insanlığın, insanlığından utanacağı anların yaşandığını söyledi. Tiryaki, "26 yıl önce yapılan bu katliam, soykırım sadece orada yaşayan soydaşlarımıza değil, aslında Türklere, Türk milletine yapılmış bir soykırımdır. Yüreğimizdeki bu acıyı her zaman haykırmaya, tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Çocuk, genç, kadın, yaşlı demeden oradaki soydaşlarımıza, yüreklerindeki nefretle bu acıyı yaşatan herkesi kınıyoruz. Hocalı Katliamı 21. Yüzyılın en insanlık dışı soykırımıdır. Bu soykırım lanetliyorum" dedi.



'YAPILANLARI UNUTTURMAMAK İÇİN SÖZ VERİYORUZ'

Bugün hala o toprakların işgal altında olduğuna dikkat çeken Tiryaki, şöyle konuştu: "O topraklar yeniden bağımsızlığına ve Türklerin egemenliğine kavuşana kadar mücadelemiz devam edecektir. Kardeşlerimizi unutmamak üzere bugün burada beraberiz. Bizden sonraki nesillere de yapılanları unutturmamak için söz veriyoruz. Azerbaycan'da pek çok soydaşımız işgalden kaynaklı zor şartlar altında yaşamaktadır. Bizzat yerinde görmüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bugün gelip hassasiyet göstererek bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ederiz. Katliamın 26. yılında orada hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun. Mevla o güzel insanları cennetinde buluştursun inşallah. Biz tek millet ayrı iki devletiz sadece. Acılarımız her zaman ortak. İnşallah bu iki ülke birlik ve beraberlik içerisinde güzel günler görsün. Bu şanlı ay yıldızlı bayrağımız hep dalgalansın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anmadan görüntü

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Veysel Tiryaki'nin konuşması

-Detay

Haber-Kamera: ANKARA/)