Veysel Eroğlu: Irak'ın su probleminin çözüleceğine inancımız tamdır

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Irak ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "Irak'ın su probleminin, iki ülkenin birlikte çalışması ve işbirliği neticesinde çözüleceğine inancımız tamdır" dedi.



Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Irak özel temsilcisi olarak görevlendirmesinin ardından, Türkiye'de su konusunda yetkili 50 uzmandan oluşan bir çalışma grubu kurdu. 11 başlık altında toplanan 50 kişilik çalışma grubuna destek veren personelle toplam sayı 150'ye çıktı. Çalışma grubu şimdiye kadar Eroğlu başkanlığında 4 toplantı yaptı. Toplantılar sonucunda Irak'ın su, enerji ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik eylem planı ortaya çıktı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yazılan eylem planının Iraklı muhataplarla paylaşılmasının ardından plana nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.



‘BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR BELİRLENMİŞTİR’

Eroğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Irak'ın kalkınması için suyun son derece önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Eroğlu, yapılan toplantılarda gerçekleştirilebilecek bütün faaliyetlerin ele alındığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle Basra’da yaşanan su sıkıntıları ve gelen talepler göz önünde bulundurularak, bu bölgede gerçekleştirilebilecek çalışmalar öncelik olarak belirlenmiştir. Bizim için öncelikle halkın sağlığı, Iraklı kardeşlerimizin temiz içme suyuna ulaşması ve sudan kaynaklanan hastalıkların önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun dışında modern sulama altyapısının geliştirilmesi ve sulamada verimliliğin sağlanması diğer bir öncelikli konu olarak karşımıza çıkmaktadır."



'MODERN SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇİLMESİ ELZEMDİR'

Eroğlu, Irak'ta suyun yüzde 90'lık kesiminin sulamada kullanıldığını, sulama tekniğinden kaynaklı kayıplarının had safhada olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için özellikle Irak'ta ekonomik sulanabilir alanların belirlenerek, modern sulama sistemlerine geçilmesi elzemdir. Bu maksatla Türkiye-Irak işbirliği ile sulamada modern sulama sistemine geçilebilir. Türkiye'nin bu mevzuda büyük tecrübe ve birikimi bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.



'PROBLEMİN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR'

Türkiye'nin Irak ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydeden Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Temennimiz iki ülke arasında suyu hakça ve adil bir şekilde kullanmak ve iki ülkenin dostluğuna vesile kılmaktır. Irak'ın su probleminin, iki ülkenin birlikte çalışması ve işbirliği neticesinde çözüleceğine inancımız tamdır."

Öte yandan, Eroğlu ve beraberindeki 20 kişilik teknik heyetin Irak'a resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi.



