Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Erkan Yıldırım’ın Venezuela ziyaretine dair çarpıcı iddialarının ardından, eski başbakan Binali Yıldırım “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” açıklaması yaptı. Dün de AKP milletvekili ve Yıldırım ailesinin avukatı Serkan Bayram Venezuela’ya sadece birkaç koli içinde maske ve test kiti götürüldüğünü açıkladı.

Bayram’ın, götürülen yardımların Venezuela’daki Türk işadamlarına ve ihtiyaç sahiplerine verildiğini söylemesi üzerine VOA Türkçe, Venezuela’da yaşayan bazı Türk vatandaşlarıyla çok az sayıdaki Türk işadamlarıyla konuştu. VOA Türkçe'ya açıklama yapan ismini vermek istemeyen Türk vatandaşları, kendilerine test kiti veya maske yardımı yapılmadığını; zaten kendilerinin bu ihtiyaçları karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olduklarını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır Venezuela’da yaşayan ve deri ihracatı işiyle uğraşan Mehmet Hoşhanlı “Haberlerden duyduğumuza göre Türkiye’den Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı gelmiş ve bunlar da Venezuela’da yaşayan Türk işadamlarına ve ihtiyacı olan kişilere dağıtılması için verilmiş. Venezuela’da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar işadamı var ve biz bu işadamlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Böyle bir test kitinin geldiğinden hiçbirimizin haber yok ve bize böyle bir yardım ulaşmadı” diyor.

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Venezuela’daki Türk İşadamları: “Bize Maske ya da Test Kiti Ulaşmadı”

Venezuela’da büyükelçilik çalışanları dışında toplamda 30 civarında Türk yaşıyor. Hoşhanlı, az sayıdaki topluluk içinde Venezuela’da 10 dolar ödeyerek yapılabilecek hızlı testi ya da 1 doların altında bir fiyata satın alınabilecek maskeyi temin edebilmekte zorluk yaşayan bir kesimin olmadığını belirtiyor.

Hoşhanlı “Burada yaşayan Türkler içerisinde böyle bir yardıma ihtiyacı olan kişi olabileceğini sanmıyorum, olsa bile 2-3 kişidir ve onları da tanıyorum. Size ne Venezuela’daki işadamlarına ne de buradaki ihtiyaç sahiplerine test kiti ya da maske verilmediğini teyit edebilirim. Biz böyle bir yardım gelmedi, almadık, görmedik ” dedi.