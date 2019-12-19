VEFAT EDEN POLİS MEMURU İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine...
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()
İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, mesai arkadaşları ve vefat eden polis memuru Remzi Yıldız'ın ailesi katıldı. Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninden görüntüler
-İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın törene katılması
-Çalışkan'ın aileye başsağlığı dilemesi
-Tören mangasından görüntüler
-Detay görüntüler
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