VEFAT EDEN HAKİM İÇİN BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE TÖREN 

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakırköy Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşenur Özmen için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Bakırköy Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşenur Özmen kanser tedavisi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Özmen için Bakırköy Adliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Sırrı Topluyıldız, Özmen'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende hakim Ayşenur Özmen'in annesi Nazmiye Özmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Topluyıldız, " Ayşenur, çok iyi bir insandı. Benim arkadaşımdı. Herkese, tüm yargı camiasına baş sağlığı diliyorum " dedi.

Ayşenur Özmen'in arkadaşı hakim Serap Nebioğlu, " Bize 30 Ekim'de haber verdi kolon kanseri olduğunu, geç kalmış. 10 ayda da kaybettik arkadaşımızı. Bugün sabaha karşı vefat etti. Doktora gittiğinde 4. evreymiş zaten, metastaz yapmış. Bir tek kızı var, kızı da 3 yıllık avukat ama son bir yıldır annesinin yanında olduğu için görevini yapamadı. Çok özel çok güzel biriydi. Kimseyi kırmaz, kimseyi incitmezdi. O kadar kibar ve güzel bir insandı. Söylenecek çok şey var. Çok özel, çok güzel, melek gibi bir insandı. Ben inanıyorum Allah'ım onu sevdi ve yanına aldı. " şeklinde konuştu.

Ayşenur Özmen'in cenazesi yarın İzmir Kemalpaşa'da düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Ölen hakim Ayşenur Özmen'in annesinden görüntü

-Ölen Hakimin arkadaşı Serap Nebioğlu'nun konuşmasından görüntü

-Başsavcı Sırrı Topluyıldız'ın taziye görüntüsü

-Genel ve detaylar

