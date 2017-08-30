Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

VATAN CADDESİ VE ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 95'inci yıl dönümü anma törenleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar trafiğe kapatıdı. Polis ekipleri 07.00 sıralarında Vatan Caddesi'ne...

VATAN CADDESİ VE ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 95'inci yıl dönümü anma törenleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar trafiğe kapatıdı. Polis ekipleri 07.00 sıralarında Vatan Caddesi'ne araç girişlerini durdurdu. Caddeye sadece görevli araçların girişine izin veriliyor. 

Kapatılan yollar şöyle: 
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, 
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, 
10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, 
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş.

Alternatif güzergahlar... 
Trafik, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden alternatif güzergah olarak veriliyor.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Vatan Caddesi
-Kapalı yollar
-Araçların dönüşü
-Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314