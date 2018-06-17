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VATAN CADDESİ'NDE SAĞANAK YAĞIŞTA YALIN AYAK YÜRÜYÜŞ

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçti.  İstanbul...

VATAN CADDESİ'NDE SAĞANAK YAĞIŞTA YALIN AYAK YÜRÜYÜŞ


 
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçti. 
İstanbul sağanak yağmur etkisini gösteriyor. Vatan Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar metro girişi ve duraklara sığındı. Vatan Caddesi üzerinde sağanak yağmur sebebiyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyenler ayakkabılarını çıkartarak yalın ayak yürüdü. 

Görüntü Dökümü
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-Metro girişinde bekleyenler
-Yolda biriken su birikintileri 
-Yalınayak yürüyenler
-Bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçenler
-Genel ve detaylar

 
 

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