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 VATAN CADDESİ'NDE DAMPERİ AÇILAN HAFRİYAT KAMYONU TRAFİK TABELASINI DEVİRDİ (2)

- YOL TRAFİĞE KAPANDI  Haber: Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLKA - Alper KORKMAZ - İSTANBUL Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle...

 VATAN CADDESİ'NDE DAMPERİ AÇILAN HAFRİYAT KAMYONU TRAFİK TABELASINI DEVİRDİ (2)

- YOL TRAFİĞE KAPANDI 

Haber: Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLKA - Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vatan Caddesi'nde ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü, yanlışlıkla damperi açtı. Damper trafik levhalarına çarptı. Kaza nedeniyle yol, Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı. Olay yerine vinç çağrıldı. Vinçle devrilen talebalaları kaldırma çalışması başladı.
  
Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili görüntü
-Devrilen tabela
-Kamyonun görüntüsü

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