 - VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
Görüntü Dökümü:
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(ARŞİV)
-Boğaz'daki sis ve iskeleler
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu. Görüntü Dökümü: ------ (ARŞİV) -Boğaz'daki sis ve iskeleler
07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:20
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
Görüntü Dökümü:
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(ARŞİV)
-Boğaz'daki sis ve iskeleler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
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|Akşam
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