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VAPUR SEFERLERİ YAPILAMAYINCA MARMARAY'DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray ve Metrobüs'e yöneldi.

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray ve Metrobüs'e yöneldi. Marmaray istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle marmaray seferleri durduruldu. Güvenlik görevlisi, vatandaşlara yoğunluk nedeniyle seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun sis nedeni ile Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir." denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)'nun resmi internet sitesinden de, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

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