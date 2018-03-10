Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (1)

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da yoğunluk oluştu.
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VAPUR seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray'a yöneldi. İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da yoğunluk...
10 Mart 2018 Cumartesi 17:49
FOTOĞRAF
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