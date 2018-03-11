VAPUR SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Haber: İstanbul
İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis nedeniyle yapılamayan Şehir Hatları seferleri normale döndü. Yapılan açıklamada seferlerin 10.30 itibariyle yapılmaya başlandığı bildirildi.
Haber: İstanbul İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis nedeniyle yapılamayan Şehir Hatları seferleri normale döndü. Yapılan açıklamada seferlerin 10.30 itibariyle yapılmaya başlandığı bildirildi.
11 Mart 2018 Pazar 10:56
Haber: İstanbul
İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis nedeniyle yapılamayan Şehir Hatları seferleri normale döndü. Yapılan açıklamada seferlerin 10.30 itibariyle yapılmaya başlandığı bildirildi.
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