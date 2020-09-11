Vandan acı haber geldi; 1'i Yüzbaşı 3 asker şehit

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

BAKANLARDAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Albayrak, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu sırasında şehit olan askerler için Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi. Bakan Çavuşoğlu ise yayımladığı mesajında, "Van'da 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralanan Jandarma Yarbayımıza acil şifa, şehitlerimizin aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.



Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top'a verildi. Şehit Mahmut Top'un, baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olan Şehit Mahmut Top'un, ailesinin Van'da yaşadığı, şehidin cenaze töreni zamanın ise henüz netleşmediği belirtildi.

VAN'DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ UÇAR'IN HATAY'DAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'daki ailesine ulaştırıldı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve askeri yetkililer, şehit Uçar'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevine giderek ailesine acı haberi verdi.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın memleketi Reyhanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.