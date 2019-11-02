Van’da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri ‘gri’ listede çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van’da gerçekleştirilen ‘KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu’ operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ‘gri listede’ yer alan ‘Karker’ kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, ‘KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu’ operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ‘gri listede” yer alan ‘Karker’ kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()