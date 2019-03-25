Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü ihbarı

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.  Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan,...

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü ihbarı

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Karayolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Ekipler, çığın düştüğü sanılan karayolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi. 

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR - Behçet DALMAZ / VAN,()

======================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328