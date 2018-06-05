VALİZDE YILAN, KAPLUMBAĞA, AKREP... 

* Sahibi tarafından alınmayan valizden aralarında kaplumbağa, akrep ve yılanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi. Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep,kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Göröntü Dökümü:

-Valizden çıkan canlı hayvanlardan görüntüler

-Hayvanların ekipler tarafından suya konulması

-Valizden görüntüler

-Detay görüntüler

