Son Dakika
VALİLİK'TEN DEPREM İÇİN SOSYAL MEDYA UYARISI
İSTANBUL İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan...
GÜNDEM 26.09.2019, 23:09
İSTANBUL
İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. " denildi.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2