VALİ YERLİKAYA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZİstanbul, ()

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlenen masal dinletisi programında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili çocuklar ile bir araya geldi.

Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak amacı ile Adile Sultan Kasrı Masal Okulu'nda, lösemili çocuklar için bir program düzenlendi. Programa Vali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İLE BİRLİKTE MASAL DİNLEDİ

Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak amacı ile, lösemi tedavisi devam eden çocuklar için Adile Sultan Kasrı Masal Okulu'nda, masal dinletisi programı düzenlendi. 33 çocuk ve refakatçi ailelerin olduğu programa, Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Medicalpark Bahçelievler Hastanelerinden refakatçiler ve 3 doktor da katıldı. Programda masal öğretmenleri çocuklara “Göğsü Kınalı Serçe isimli bir masal anlattı. Lösemili çocuklar ile birlikte masal dinleyen Yerlikaya çocuklara hediyeler takdim ederek, program sonunda ailelerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklar ve ailelerinin görüntüleri

-Levent Yazıcı'nın aileler ile sohbeti

-Çocukların oyun oynaması

-Masal dinletisinden görüntüler

-Yerlikaya'nın hediye takdimi

-Yerlikaya'nın aileler ile bir araya gelmesi

-Genel ve detay

