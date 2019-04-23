VALİ YERLİKAYA KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ZEYNEP YİĞİT'E DEVRETTİ

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit’e devretti.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valiliğe gelen Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu, Dr. İlhami Faydagör Ortaokulu ve Fındıklı İlkokulu’ndan öğrencileri kabul salonunda karşıladı. Yerlikaya, konuklarıyla tek tek ilgilendi. Ardından Vali Yerlikaya sabah düzenlenen törende koltuğunu Tacirler Eğitim Vakfı 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zeynep Yiğit’e devretti.

"KADİM VE GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL’A VALİLİK YAPMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Vali Yerlikaya'nın koltuğuna oturan Zeynep Yiğit, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları ve şehitleri sevgi ve minnetle andıklarını belirtti. Zeynep Yiğit, "İki kıtayı birbirine bağlayan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim ve güzel şehir İstanbul’a valilik yapmaktan dolayı mutluyum. Gelecekle ilgili hedefim İstanbul için en iyi şeyleri yapmak. İstanbul’u daha güzel bir şehir haline getirmek. Huzur olsun, insanlar birbirini incitmesin" diye konuştu.

Vali Yerlikaya da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlu olmasını dileyerek, "Bugün dünyaya örnek bir bayramımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, hayırla, minnetle anıyoruz, böyle güzel bir günü gözbebeğimiz çocuklarımıza armağan ettiği için. 23 Nisan sadece bizim ülkemize değil dünya çocuklarına da armağan edilmesiyle dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Bu makam ve mevkileri gelecekte onların içerisinden çıkacak pırıl pırıl, yürekleri temiz, bayrak, vatan millet, devlet aşkıyla kaynayan bu yavrularımıza emanet edeceğiz" dedi.

KENDİ ŞİİRİNİ OKUDU

Vali Ali Yerlikaya’nın, “Basın mensupları aracılığıyla mesajını ne mesaj vermek istersinö demesi üzerine Zeynep Yiğit, “Bizim bu güzel konuşmalarımızı tüm ülkemize yaydığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, babası gazi olan Dr. İlhami Faydagör Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerinden Nehir Morgil ise kendi yazdığı “15 Temmuzö şiirini okudu. Programın sonunda Vali Yerlikaya, çocuklara hediye verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Valinin çocukları karşılaması

- Vali ve öğrencilerin sohbeti

- Valinin açıklamaları

- Zeynep Yiğit'in konuşması

- Şiir okunması

- Öğrenciler ve Valinin el sallaması

- Öğrencilere hediye verilmesi

- Detaylar

