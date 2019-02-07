VALİ YERLİKAYA ENKAZDAN 3 KİŞİNİN CESEDİNİN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Görüntü Dökümü:
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Vali Yerlikaya'nın açıklaması
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Görüntü Dökümü: -------------- Vali...
07 Şubat 2019 Perşembe 18:19
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Görüntü Dökümü:
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Vali Yerlikaya'nın açıklaması
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