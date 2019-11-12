VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de...
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.
Görüntü Dökümü:
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- Yerlikaya'nın açıklamaları
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