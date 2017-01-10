VALİ VASİP ŞAHİN ÇÖKEN TENTENİN ALTINDA KALARAK YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalan yaralıları ziyaret etti.

Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem Hastanesi'ne gelerek, tente altında kalan 18 kişiyi ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Şahin daha sonra hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarının olaya ilişkin sorusuna Vali Şahin, "Biz basın duyurumuzu yaptık zaten" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şahin'in yaralı yakınları ile konuşması

-Aracına binmesi

-Genel ve detaylar