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 VALİ ŞAHİN VE BELEDİYE BAŞKANI UYSAL'DAN   "HAFRİYAT KAMYONLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME" AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL İstanbul Valisi Vasip Şahin  ve  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı. Atatürk Havalimanı'nda...

 VALİ ŞAHİN VE BELEDİYE BAŞKANI UYSAL'DAN   "HAFRİYAT KAMYONLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME" AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL
İstanbul Valisi Vasip Şahin  ve  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı.
Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan  İstanbul Valisi Vasip Şahin,  İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan  600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.
Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken  Araç Takip Sistemi (ATS) 'nin  hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti. 
Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin kattırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti.
Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü;:
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-Vali Şahin'in açıklamaları
-Uysal'ın açıklamaları
-Hafriyat kamyonlarıyla ilgili havadan arşiv görüntüler

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