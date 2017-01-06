Vali Şahin sosyal medyadan bilgilendirdi

Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor.Boğaz köprüleri, Kuzey Marmara Oto Yolu,TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun yağış nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.
Sokakta bulunan 2580 kişi barınma merkezlerinde ağırlanmaktalar. İlgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezi, olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başındadır."