Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

VALİ ŞAHİN SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRDİ

Haber: İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin kar yağışı ve İstanbul'daki trafik durumu ile ilgili olarak vatandaşları sosyal medyadan bilgilendirdi. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı bilgilendirme de şunları belirtti; "Haramiderede TIR...

VALİ ŞAHİN SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRDİ

Haber: İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin kar yağışı ve İstanbul'daki trafik durumu ile ilgili olarak vatandaşları sosyal medyadan bilgilendirdi. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı bilgilendirme de şunları belirtti; "Haramiderede TIR kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM otoyolu ulaşıma açılmıştır. Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor.Boğaz köprüleri, Kuzey Marmara Oto Yolu,TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun yağış nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir. Sokakta bulunan 2580 kişi barınma merkezlerinde ağırlanmaktalar. İlgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezi, olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başındadır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55