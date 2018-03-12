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VALİ ŞAHİN, "İSTİKLAL MARŞI BUGÜNE NE SÖYLER" PROGRAMINA KATILDI

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul   İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümün 82. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen "İstiklal Marşı Bugüne Ne Söyler" başlıklı etkinliğe katıldı. İstanbul...

VALİ ŞAHİN, "İSTİKLAL MARŞI BUGÜNE NE SÖYLER" PROGRAMINA KATILDI

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümün 82. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen "İstiklal Marşı Bugüne Ne Söyler" başlıklı etkinliğe katıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsen Konferans Salonu'ndaki programa Vali Şahin'in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı da katıldı. 
Vali Şahin programda bir konuşma yaparak, "İstiklal Marşı'nı bir kelime ile özetletin derseniz 'samimiyet' kelimesi ile özetleyebilirim diye düşünüyorum" dedi. Vasip Şahin, Mehmet Akif Ersoy'un hissettiklerini ve gördüklerini mübalağasız ifade ettiğini belirterek, "Akif'e ve Akif gibi o gün savaşın, istiklal mücadelesinin her aşamasında ve her yönünde bulunan insanlara Cenap'ı Hak rahmet eylesin. Bugün de biz Akif'i anmaktan ve anlamaktan öte, bugüne neler söylüyor, bugün Akif'ten ne anlarız, söylediklerinden kendimize gelecek perspektifi olarak neler çıkarabilirizi konuşmamız lazım" şeklinde konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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- Şahin'in açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler
 

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