VALİ ŞAHİN'DEN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI



Haber: Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik arızalarını gidermek için Enerji Bakanlığına bağlı ekipler büyük bir gayretle çalışıyorlar" dedi. Şahin, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.