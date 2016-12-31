Haber: Enver ALAS - İSTANBUL
İstanbul Valisi Vasip Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik arızalarını gidermek için Enerji Bakanlığına bağlı ekipler büyük bir gayretle çalışıyorlar" dedi. Şahin, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.
VALİ ŞAHİN'DEN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Haber: Enver ALAS - İSTANBUL İstanbul Valisi Vasip Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik arızalarını gidermek için Enerji Bakanlığına bağlı ekipler büyük bir gayretle çalışıyorlar" dedi. Şahin,...
31 Aralık 2016 Cumartesi 16:18
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