Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin: 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olma ihtimaline karşı gerekli mercilere yönlendirildi. Terörist ile 197 bin ABD doları ele geçirildi.



Teröstin yakalanmasıyla ilgili olarak İstanbul Valisi Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yaptığı açıklamayı Reuters, AP, Cnn int.



dahil dünya medyasından kuruluşlar canlı yayınlıyor