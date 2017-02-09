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VALE CİNAYETİNDE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Kumburgaz'da yaklaşık 4 ay önce bir barın önünde çıkan silahlı kavgada öldürülen vale Cahit Muhammet Battal (28), cinayetinde 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin barda kavga çıkarttıkları için...

VALE CİNAYETİNDE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

Kumburgaz'da yaklaşık 4 ay önce bir barın önünde çıkan silahlı kavgada öldürülen vale Cahit Muhammet Battal (28), cinayetinde 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin barda kavga çıkarttıkları için dışarı atıldıkları bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte gelerek bara baskın yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 4'ü tutuklandı.

KAPIDAKİ VALEYİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kamiloba Mahallesi'nde bir bar önünde 19 Eylül 2016 tarihinde saat 02.10'da silahlı kavga yaşanmıştı. Barın önüne gelen kalabalık bir grubun açtığı ateş sonucu kapıda bekleyen ve vale olarak çalışan Cahit Muhammet Battal vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırganlar ise olayın ardından kaçmışlardı.

SALDIRIYI BARDAN DIŞARI ATILANLAR GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından cinayetle ilgili yapılan soruşturmada olay öncesinde içerde eğlenen 3 kişinin aşırı alkol alıp taşkınlık yaptığını bu nedenle bar çalışanları tarafından dışarı atıldıkları tespit edildi. Bu kişilerin yanlarına arkadaşlarını alarak bir süre sonra geri döndükleri ve işyerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

8 KİŞİ YAKALANDI 4'Ü TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine polis olaya karıştıkları tespit edilen Mehmet K.(25), Fatih K.(24), Yahya A.(23), Said O.(25), Herver K.(25), Hezver K.(29), Tolga G.(26), Feylazur K.(26) gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet K., Fatih K., Yahya A.., Said O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hezver K. ve Tolga G. haklarındaki soruşturma tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geri gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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