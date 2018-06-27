UYUŞTURUCU SATICISININ İBRETLİK SONU 

-İçtiği maddenin etkisiyle kriz geçiren uyuşturucu satıcılığından sabıkalı genci, yoldan geçen çocuklar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

-O anlar kameraya yansırken 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ()

Sultangazi'de " torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılığından sabıkalı genç, sokak ortasında madde krizine girdi. Yoldan geçen küçük yaştaki çocuklar, kalp masajı yaparak krize giren genci hayata döndürmeye çalıştı. 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet kayıtlarında, " torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılığından çok sayıda suç kaydı olan 22 yaşındaki E. K. sokak ortasında uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken genç, yere düşerek madde krizine girdi.

ÇOCUKLAR KALP MASAJI YAPTI

Bu sırada yoldan geçen 10 -12 yaşlarındaki bir çocuk yerde hareketsiz yatan E.K.'yi gördü. Büyük korku yaşayan küçük çocuk, çevredeki arkadaşlarına haber verdi. Yine yaşları10 ila 14 yaşlarında değişen çocuk grubu, yerde yatan gence kalp masajı yapmaya başladı. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri madde kullanan E.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

380 OPERASYON, 150 GÖZALTI

Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan “özel narkotik ekibi", uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 5 ayda, 380 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda aralarında "Baron" diye tabir edilen 30 büyük uyuşturucu satıcısı ve üreticisinin de aralarında olduğu 150 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan uyuşturucu baronları ve çok sayıda uyuşturucu satıcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede uyuşturucu imalatı için kullanılan birçok yapı da yıkıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Torbacının madde içişi

-Ayakta güçlükle durması

-Yere düşmesi

-Çocukların görmesi

-Çocukların kalp masajı yapması

-112 ekiplerinin gelişi

-Yapılan operasyonlardan görüntü



