UYGAD'dan saldırıya uğrayan gazeteci Mustafa Uslu'ya ziyaret

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Başkanı Mevlüt Yüksel ve Başkan Yardımcısı Murat Aydın, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım kararıyla ilgili haber yapmak için çiftlik çevresinde dronla görüntü alan ve fotoğraf çektiği sırada saldırıya uğrayan gazeteci Mustafa Uslu'yu ziyaret etti.

İyi Parti Kocaeli Milletekili Lütfü Türkkan’ın yeğeni, şoförü ve korumalarının saldırdığı İHA muhabiri Mustafa Uslu, ziyaret sırasında UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel'e UYGAD olarak kendisine sahip çıkılan yazıların ve paylaşımların yapılmasından dolayı teşekkür etti. Uslu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bakanlıklardan kendisine geçmiş olsun mesajları geldiğini ifade ederek, saldırganlar hakkında takibatın yapıldığını ve cezandırılacaklarına inandığını ifade etti.

Uslu toplumun her kesiminden gelen desteklerden mutlu olduğunu kaydederken, "Ben işimi yapıyordum. Kimse ile bir kasti ilişkim yok. Biz gazeteciler olarak, habere bakarız. Yıkılan bir çiftlik var ise bu da bir Milletvekilinin ise önemli bir haberdir. Bakanlar geldi geçmiş olsun ziyareti yaptı. Milletvekillerimiz geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Lütfü Türkkan'da gelse, İyi Parti Meral Akşener de gelse, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gelse aynı şekilde kendilerini karşılarım" vurgusu yaptı.

UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel ve Başkan Yardımcısı Murat Aydın, Uslu'ya, UYGAD tarafından yayınlanan gazetecilerin anılarının yazıldığı 'Önce Biz Yaşadık' kitabını hediye etti. Bilindiği üzere Önce Biz Yaşadık kitabında, saldırıya uğrayan Mustafa Uslu'nun da yaşadığı mesleki anısı gibi çok sayıda anı bulunuyor.