ÜSTÜ PEYNİR ALTI ÇAMUR VE KAÇAK SİGARA

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Sakarya'da polisin durdurduğu bir otomobilin bagajındaki bidonun üstünden peynir altından çamur ve kaçak sigara çıktı. 3 bin paket sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak sigara geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. İhbar edilen otomobili durduran ekipler, bagajdan çıkardıkları bidonu açtı. Açılan bidonun üstünden peynir, altından çamur ve çamurun altından da kaçak sigaralar çıktı. Toplamda 3 Bin paket sigaranın ele geçirildiği otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Polis kamerası;

-Kaçak sigara taşıyan otomobilin bagajından çıkan bidon

-Polislerin bidonu açmaları

-Üstte peynir altında çamur en altta çıkan kaçak sigaralar

-Fotoğraflar

-Genel ve detay görüntüler