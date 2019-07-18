ÜSKÜDAR PAŞAPKAPISI CEZAEVİ ÖNÜNDE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI (1)

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL
Üsküdar'da bulunan Paşakapısı Cezaevi'nin çevre duvarı örme çalışmaları sırasında, duvar taşları boşaltılırken kamyon devrildi. Sürücü kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü kamyondan çıkarıldı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sürüyor:
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Sıkışan sürücünün çıkarılması
-Kapanan trafik
Detaylar
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL