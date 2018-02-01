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ÜSKÜDAR'DAKİ KAZADA ÖLENLERİN CENAZELERİ ALINDI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Üsküdar'da halk otobüsünün durağa girmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Üsküdar'da, sabah...

ÜSKÜDAR'DAKİ KAZADA ÖLENLERİN CENAZELERİ ALINDI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL
Üsküdar'da halk otobüsünün durağa girmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.
Üsküdar'da, sabah saatlerinde özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Erdoğan(67), Aygül Erdoğan(56) ve Perihan Çelik'in cenazeleri otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim edildi. Kazada ölen Mustafa Erdoğan'ın kardeşi Mehmet Erdoğan, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"AĞABEYİM YANIMA GELİYORDU"
Otobüsün nasıl kaza yaptığına anlam veremediğini söyleyen Mehmet Erdoğan, ağabeyinin kendisiyle buluşmak için otobüs durağına gittiğini söyledi. Erdoğan, "Otobüsün freninin patladığını söylüyorlar. Yokuşu çıkan otobüsün freni patlarsa nasıl ileri doğru gidiyor? Ağabeyimle 2 gün önce görüşmüştük. Kız kardeşim yurt dışından geldi. Onu görmek için benim yanıma geliyordu" diye konuştu. Erdoğan'ın cenazesi Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Erdoğan'ın, memleketi Elazığ'a defnedileceği öğrenildi. Aynı kazada ölen ve Mustafa Erdoğan ile soyisim benzerliği olan Aygül Erdoğan(56)'ın cenazesi ise Ağva'ya götürüldü.
 
Görüntü dökümü:
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 Adli Tıp Kurumu'ndan detay görüntü
-Mehmet Erdoğan'ın açıklamalarından görüntü
-Cenaze araçlarından görüntü
-Mustafa Erdoğan'ın fotoğrafı
-Detay görüntüler 

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