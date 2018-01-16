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 ÜSKÜDAR'DA  ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava...

 ÜSKÜDAR'DA  ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyreden araca çarptı. Kazaya toplam biri  ambulans 5 araç karıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü;
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-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Ambulansın görüntüsü
-Kapanan yol
-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Sürücüler ile röp
-Trafikten görüntü
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler
 

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