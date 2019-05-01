ÜSKÜDAR'DA YANGIN PANİĞİ; HAMİLE KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Üsküdar'da 3 katlı bir binanın girişi katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede yaşayanlar gözyaşlarına boğulurken, dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Durbali Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı bir binanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede duman ve alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Paniğe neden olan yangında dairede yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Yangında 7 aylık hamile Şerife Öz dumandan hafif şeklide etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Duman çıkan daireden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Hamile kadının ambulans içindeki görüntüsü

-Ağlayan çocuklardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler