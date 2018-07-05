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ÜSKÜDAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem Bengi / İSTANBUL Üsküdar'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele...

ÜSKÜDAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem Bengi / İSTANBUL
Üsküdar'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılığı yapıldığı ihbarları üzerine, mahalleye operasyon kararı aldı. Ekipler, Saat 15.00'te Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinde toplanarak konvoylar halinde yola çıktı. Ekipler, sokak ve parklarda şüpheli bulduğu kişilerin üstlerini ararken kimlik kontrolünden geçirdi. Özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Operasyona konvoy halinde giden polisler
-Şüpheli kişilere üst araması
-Parkta alınan önlemler
-Özel Harekat polisleri
-Helikopterden detay
-Narkotik polisleri
-Genel ve detaylar


 

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